إيران أطلقت صواريخ على قاعدة العديد الأميركية في قطر

أطلقت إيران اليوم 6 صواريخ على قاعدة العديد الأميركية في قطر ، حسب موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، وذلك بعد أن قالت قناة فوكس نيوز الأميركية، أن هناك تهديد بهجوم إيراني وشيك على قاعدة العديد الأميركية في قطر.

من جهتها أكدت الولايات المتحدة تعرض قاعدة العديد الجوية في قطر لهجوم صاروخي إيراني.

وصرح مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية أن إيران شنت هجوما صاروخيا استهدف قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، وأنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وقال المسؤول إن قاعدة العديد الجوية تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى، مضيفا أن الولايات المتحدة مازالت تراقب الوضع.

وتضم قطر قاعدة العديد الأميركية الأكيبر خارج الولايات المتحدة، وتأتي تهديدات إيران بعد الهجوم الأميركي عليها فجر أمس.

وسُمع دوي انفجارات في أنحاء الدوحة مساء اليوم ، بحسب مراسلي فرانس برس، بعيد إغلاق قطر مجالها الجوي على خلفية التطورات في المنطقة عقب الضربات الأميركية على إيران وتوعد طهران بالرد.

وسُمع دوي الانفجارات وسط العاصمة القطرية وفي لوسيل الواقعة شمال الدوحة، فيما شوهدت مقذوفات في الجو.

وتم الإعلان عن شن الهجوم عبر التلفزيون الرسمي الإيراني مع تشغيل موسيقى عسكرية. ووصف تعليق على الشاشة الهجوم بأنه "رد قوي وناجح من القوات المسلحة الإيرانية على عدوان أميركا".

وقالت إيران أن عدد الصواريخ التي أطلقتها على قاعة العديد الجوية في قطر هو نفس عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في قصف منشآتها النووية، وذلك في مؤشر إلى رغبتها في خفض التصعيد.

وجاء الهجوم بعد وقت قصير من إغلاق قطر لمجالها الجوي كإجراء احترازي وسط التهديدات من إيران.

في الاثناء قالت مصادر عسكرية لرويترز اليوم الاثنين إنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق تحسبا لهجوم محتمل.