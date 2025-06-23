إدارة الأزمات بمنطقة قم: هجوم إسرائيلي جديد على منشأة فوردو النووية

قال المتحدث باسم مركز إدارة الأزمات في منطقة قم الإيرانية، اليوم الاثنين، إن منشأة فوردو النووية، تعرضت لهجوم إسرائيلي جديد، بعد يوم واحد من الضربات الأميركية التي استهدفت المنشأة، بينما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر أمني تأكيده أن الهجوم الإسرائيلي، استهدف طريق الوصول إلى المنشأة وليس المنشأة نفسها.

وشدد المسؤول الإيراني، حسبما نقلت وكالة أنباء "تسنيم"، على أنه "لا خطر على سكان المنطقة" بسبب الضربات التي تتعرض لها المنشأة، فيما أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أن الوكالة الاممية "لا تستطيع أن تحدد حالياً مدى الضرر الذي لحق بالمفاعلات النووية تحت الأرض في منشأة فوردو".

وأضاف غروسي، أن القصف الأميركي ربما ألحق أضراراً جسيمة بأجزاء من منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، المقامة في عمق جبل، "غير أنه ليس بوسع أحد حتى الآن تحديد مدى هذه الأضرار".