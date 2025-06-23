كوريا الشمالية تُعلّق على ضربات أميركا لمنشآت نووية إيرانية

انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بشدة لضرباتها العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، واصفةً العملية بأنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للاستقرار العالمي.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن كوريا الشمالية: "تدين بشدة الهجوم الأمريكي على إيران، الذي انتهك ميثاق الأمم المتحدة بشدة".

كما أدانت كوريا الشمالية إسرائيل، ووصفت الأزمة الحالية في الشرق الأوسط بأنها: "نتيجة حتمية لتهور إسرائيل... والنظام الحر الغربي الذي تسامح معها وشجعها".

وتعكس تصريحات الوزارة الرواية الأوسع لبيونغ يانغ بأن العمل العسكري الأميركي يعرض السيادة والسلام للخطر - وهو الموقف الذي استخدمته كوريا الشمالية كمبرر للحفاظ على أسلحتها النووية كرادع ضد العدوان الأميركي المتهور.