القناة 12 الإسرائيلية: أنباء عن سقوط ضحايا في حيفا وقرب تل أبيب جراء القصف الإيراني الأخير

قالت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك أنباء عن سقوط ضحايا في حيفا وقرب تل أبيب جراء القصف الإيراني الأخير.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت تقارير أولية تشير إلى سقوط صواريخ في تل أبيب والنقب وحيفا.

يأتي ذلك بعدما أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي بعد ظهر الجمعة، في اليوم الثامن من الحرب بين البلدين.

وقال مذيع "ترون الآن مشاهد جوية من الأراضي المحتلة لدى وصول الصواريخ الايرانية". وواكب هذه المشاهد التي عرضها التلفزيون الرسمي مباشرة نشيد عسكري إيراني.