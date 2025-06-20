"يونيسيف": قطاع غزة "يتأرجح على حافة الهاوية"

حذرت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن القطاع "يتأرجح على حافة الهاوية"، حيث لا تعمل حاليا سوى 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب (87 من أصل 217).

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، في إحاطة صحفية من جنيف "عبر الفيديو" اليوم، أن هذه المرافق ستتوقف كليا خلال أسابيع إذا استمر الحصار على الوقود.

وأشار إلدر إلى أن انقطاع الكهرباء منذ 7 أكتوبر 2023 جعل الوقود ضروريا لتشغيل أنظمة إنتاج وتوزيع المياه لأكثر من مليوني فلسطيني.

وحذّر من أن استمرار الحصار لأكثر من 100 يوم يهدد حياة الأطفال بالعطش، وسط تزايد الأمراض وتدهور الأوضاع الصحية.

ووصف ما يحدث بأنه "جفاف من صنع الإنسان"، مؤكدا أن المشكلة ليست لوجستية أو تقنية، بل سياسية، ويمكن حلها سريعا إذا توفرت الإرادة السياسية، إذ أن توافر الوقود سيعيد تشغيل مئات الآبار خلال يوم واحد.

كما شدد على أن الوقود ضروري لتشغيل المستشفيات ومولدات الأكسجين وأجهزة دعم الحياة، مشيرا إلى أن منعه لا يوقف الإمدادات فحسب، بل يهدد سبل البقاء.

وأشارت اليونيسف إلى أن هذه اللحظة هي "الأشد حرجا" منذ بداية الحرب، في ظل الحصار شبه الكامل، وتهميش المساعدات الإنسانية، واستمرار سقوط الضحايا من الأطفال يوميا، إضافة إلى أزمة وقود متعمدة تهدد أهم مقومات الحياة، المياه.