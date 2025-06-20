كوريا الشمالية تُعلق على هجمات إسرائيل ضد إيران

أعربت كوريا الشمالية عن إدانتها للهجمات التي تشنها إسرائيل على إيران، محذرةً من أنها "تُنذر بحرب شاملة جديدة في الشرق الأوسط"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

ووصفت كوريا الشمالية تصرفات إسرائيل بأنها "انتهاك غير قانوني لسيادة إيران وجريمة ضد الإنسانية".



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "الوضع الخطير الحالي الذي يشهده العالم يُثبت بوضوح أن إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والغرب، كيان سرطاني يهدد السلام في الشرق الأوسط، ومسؤول رئيسي عن تدمير السلام والأمن العالميين".