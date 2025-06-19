ترامب يستضيف قائد الجيش الباكستاني ويختلف مع الهند بشأن وساطة وقف الحرب

استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير اليوم الأربعاء على مأدبة غداء في اجتماع غير مسبوق بالبيت الأبيض يهدد بتفاقم الخلاف مع الهند بشأن ادعاء الرئيس الأميركي بأنه هو الذي أوقف الحرب الأخيرة بين الخصمين النوويين في جنوب آسيا.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها رئيس أميركي قائدا للجيش الباكستاني القوي في البيت الأبيض دون أن يرافقه مسؤولون مدنيون باكستانيون كبار. ويُنظر للجيش الباكستاني على نطاق واسع على أنه صاحب النفوذ في سياسات الأمن القومي للبلاد.

ويمثّل اجتماع ترامب مع المشير عاصم منير دفعة قوية للعلاقات الأميركية الباكستانية التي عانت من ركود كبير في عهد ترامب وسلفه جو بايدن، مع سعيهما إلى توطيد العلاقات مع الهند في إطار الجهود الرامية للتصدي للصين.

وقال مسؤولون وخبراء باكستانيون إن من المتوقع أن يضغط منير على ترامب لعدم دخول الحرب إلى جانب إسرائيل ضد إيران والسعي إلى وقف إطلاق النار. ويمثل قسم في السفارة الباكستانية في واشنطن مصالح إيران لدى الولايات المتحدة، حيث لا تربط طهران علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة.

ونددت باكستان بالغارات الجوية الإسرائيلية على إيران، قائلة إنها تنتهك القانون الدولي وتهدد الاستقرار الإقليمي. وعندما سُئل ترامب عما يود تحقيقه من الاجتماع، قال للصحافيين في البيت الأبيض "حسنا، لقد أوقفت حربا... أنا أحب باكستان. أعتقد أن (رئيس الوزراء الهندي ناريندرا) مودي رجل رائع. تحدثت معه الليلة الماضية. سنعقد صفقة تجارية مع الهند بقيادة مودي".

وأضاف "لكنني أوقفت الحرب بين باكستان والهند. كان هذا الرجل مؤثرا للغاية في إيقافها من الجانب الباكستاني. ومودي وآخرون من الجانب الهندي. كان (الجانبان) يمضيان نحوها، وكلاهما بلد نووي. لقد أوقفتها".

لا وساطة

قال ترامب في الشهر الماضي إن الجارتين النوويتين في جنوب آسيا اتفقتا على وقف إطلاق النار بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة وإن الأعمال القتالية انتهت بعد أن حث البلدين على التركيز على التجارة بدلا من الحرب.

لكن وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري قال إن مودي أبلغ ترامب مساء أمس الثلاثاء أن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بعد صراع استمر أربعة أيام في مايو تحقق من خلال محادثات بين الجيشين وليس بوساطة أميركية.

وشكرت باكستان واشنطن على وساطتها. لكن الهند نفت أي وساطة من طرف ثالث. وتعد المكالمة الهاتفية التي جرت أمس الثلاثاء بين مودي وترامب على هامش قمة مجموعة السبع في كندا أول تواصل مباشر بينهما منذ النزاع الذي وقع في الفترة من السابع إلى العاشر من مايو.

وقال وزير الخارجية الهندي في بيان صحافي "أخبر رئيس الوزراء مودي الرئيس ترامب بوضوح أنه خلال هذه الفترة، لم يكن هناك أي حديث في أي مرحلة من المراحل حول مواضيع مثل الاتفاق التجاري بين الهند والولايات المتحدة أو الوساطة الأميركية بين الهند وباكستان".

وأضاف "جرت المحادثات بشأن وقف الأعمال العسكرية مباشرة بين الهند وباكستان من خلال القنوات العسكرية القائمة، وبناء على إصرار باكستان. وأكد رئيس الوزراء مودي أن الهند لم تقبل الوساطة في الماضي ولن تفعل ذلك أبدا".

وقال ميسري إنه كان من المقرر أن يلتقي الزعيمان على هامش قمة مجموعة السبع، لكن ترامب غادر مبكرا بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

وكانت باكستان قالت في وقت سابق إن وقف إطلاق النار تم التوصل إليه بعد أن رد جيشها على مكالمة كان الجيش الهندي بادر بها في السابع من مايو .