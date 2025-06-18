ترامب عن ضرب إيران: "قد أفعل وقد لا أفعل"

احجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن الإدلاء بإجابة حاسمة في ما يتعلق بانضمام الولايات المتحدة إلى الضربات التي توجهها إسرائيل إلى إيران، معلنا أن طهران تواصلت مع واشنطن من اجل التفاوض.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض "قد افعل ذلك وقد لا افعل، لا أحد يعلم ما سأقوم به".

وعن الإجابة على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لقصف إيران أو منشآتها النووية قائلا إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن لكنه يرى أن "وقت الحديث قد فات" .

وقال ترامب إن طهران "عاجزة تماما" وإن قدراتها الدفاعية "تضررت بشكل كبير"، مؤكداً أن إيران لا تملك نظام دفاع جوي فعّال.

وأضاف أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على الأجواء فوق إيران، وأن أنظمة التتبع والمعدات الدفاعية الإيرانية، رغم كثافتها، لا تُقارن بالقوة العسكرية الأميركية.

وسئل الرئيس الأميركي عما إذا كانت طهران تواصلت مع واشنطن فأجاب "نعم"، مضيفا "قلت إنه فات الأوان للمباحثات ... هناك فرق هائل بين (أن يتم ذلك) اليوم وقبل أسبوع.. لا أحد يعلم ما سأفعله".. اليس كذلك؟".

وتابع أن الإيرانيين "عرضوا المجيء إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات.. ولم يقدم تفاصيل"، واصفا الاقتراح بانه "شجاع".

وقال ترامب.. الأسبوع المقبل سيكون حاسما، ربما لن نستكمل الأسبوع.

كما وجه الرئيس الأميركي رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني عندما سئل عن التصريحات الأخيرة لآية الله علي خامنئي بأن إيران "لن تستسلم أبدا" في صراعها مع إسرائيل، كما وجه أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب لمراسلة CNN ألاينا ترين في البيت الأبيض الأربعاء: "أقول له (خامنئي): حظا سعيدا".

وعندما سُئل عن موعد نفاد صبره مع إيران، قال ترامب: "لقد نفد بالفعل، ولهذا السبب نفعل ما نفعله".

وقال ترامب أيضا إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوميا، وأشاد بنظيره، وشجعه على مواصلة حملته في إيران.

وصرّح ترامب لترين عند سؤاله عن رسالته لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "قلت (لنتنياهو): استمر"

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "أتحدث معه (نتنياهو) بشكل يومي"، وأردف: "هو رجل جيد، يقوم بالكثير من العمل".