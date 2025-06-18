خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط

أكد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في رسالة بُثّت عبر التلفزيون الإيراني الأربعاء، أنّ إيران لن "تستسلم أبدا" للضغوط، محذرا من أن أي هجوم أميركي على بلاده "سيكون له عواقب وخيمة.

وقال خامنئي الذي يتولّى منصبه منذ العام 1989، ردا على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلاده للاستسلام إنّ "الأمة الإيرانية ستصمد في وجه حرب مفروضة، مثلما ستقف بقوة في وجه سلام مفروض"، مضيفا أنّ "هذه الأمة لن تخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت".

وأكد خامنئي أنّ "الأميركيين يجب أن يعلموا أن أي تدخّل عسكري من جانبهم سيؤدي بالتأكيد إلى أضرار لا تعوَّض".