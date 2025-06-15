الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران ويدعو السكان للزوم الملاجئ

قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل السبت، ودعا المواطنين إلى التوجه إلى الملاجئ.

وجاء في بيان الجيش "قبل وقت قصير، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد". وأضاف "عند تلقي الإنذار، يُطلب من الجمهور الدخول إلى مساحة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".