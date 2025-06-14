إصابة 3 أشخاص إثر سقوط جسم على منزل شمالي الأردن

أصيب ثلاثة أشخاص، صباح اليوم السبت، إثر سقوط جسم على أحد المنازل في مدينة إربد شمالي الأردن.

وأعلنت مديرية الأمن العام، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم إسعاف المصابين إلى المستشفى فور وقوع الحادث، ووصفت حالتهم الصحية العامة بـ "الحسنة".

وأضافت المديرية أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية، ومديرية الأمن العام باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على كافة ملابساته.