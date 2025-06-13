خامنئي: إسرائيل ارتكبت "خطأ فادحاً" سيؤدي إلى "تدميرها"

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في بيان، مساء اليوم، إن إسرائيل هي من بدأت الحرب، مضيفاً أن طهران لن تسمح لها بشن هجمات "كر وفر" دون عواقب وخيمة.

وذكر خامنئي في كلمة متلفزة أن إسرائيل لن تظل سالمة "من عواقب" ما قامت به إثر شنها قصفاً مكثفاً، فجر الجمعة، طال عدة مواقع عسكرية ونووية إيرانية وأدى لمقتل قيادات رفيعة.

وشدّد المرشد الإيراني على أن إسرائيل ارتكبت "خطأ فادحاً" بهجومها الواسع على إيران، متعهداً بأن ذلك سيؤدي إلى "تدميرها"، بحسب تعبيره.

يأتي هذا بينما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الجمعة، بدء "هجمات صاروخية إيرانية" على إسرائيل رداً على الضربات التي نفذتها تل أبيب فجراً.

وأتى هذا الإعلان بعيد الكلمة المتلفزة لخامنئي التي أكد فيها أن "قواتنا المسلحة متأهّبة، ويقف خلفها مسؤولو البلاد وكل أبناء الشعب".

وشدد المرشد الإيراني على أن إسرائيل "أطلقت حربا"، وطهران "لن تغض الطرف"، بحسب قوله.

وقال خامنئي إن الجيش الإيراني مستعد للرد العسكري، مضيفًا: "لا تظنوا أنهم ضربوا وانتهى الأمر.. كلا. لقد بدأوا العمل وبدأوا الحرب.. لن نسمح لهم بالإفلات بسلام من هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبوها".