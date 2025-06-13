أبرز القيادات التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية على إيران

أدى الهجوم الكبير الذي استهدف منشآت نووية ومواقع حساسة للجيش الإيراني والحرس الثوري فجر الجمعة إلى مقتل وإصابة عدد من المسؤولين والمواطنين الإيرانيين.

أبرز القتلى، بحسب تأكيد وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، قائدالإيراني حسين سلامي.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي فال إن الغارات الإسرائيلية على إيران اليوم الجمعة أسفرت على الأرجح عن مقتل أعضاء في هيئة الأركان العامة الإيرانية بما في ذلك رئيس الأركان، إلى جانب عدد من كبار العلماء النوويين.

إلى ذلك، قالت وكالة نورنيوز الإيرانية إن علي شمخاني مستشار الزعيم الأعلى الإيراني أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الإسرائيلي.

وأفادت بإصابة شمخاني بجروح بالغة، إثر قصف استهدف مقرّ إقامته، مشيرة إلى أن حالته حرجة للغاية.

وقال مصدر أمني لرويترز إن المرشد الأعلى علي خامنئي بخير ويجري إطلاعه أولا بأول على الوضع بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على البلاد في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.