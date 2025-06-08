إسرائيل تصدر تعليمات للجيش لمنع وصول سفينة أسطول الحرية لغزة

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمنع سفينة مساعدات تحمل على متنها ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرغ ونشطاء آخرين، من الوصول إلى غزة.

وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تسمح لأحد بكسر حصارها البحري للقطاع المحاصر، والذي قال إنه يهدف إلى منع حركة حماس من استيراد الأسلحة.

وقال كاتس في بيان له: "إلى جريتا المعادية للسامية وزملائها ، أقول لكم بوضوح: عليكم العودة، لأنكم لن تصلوا إلى غزة".

ويشار إلى أن تونبرغ، هي واحدة من بين 12 ناشطا على متن السفينة "مادلين"، التي يديرها تحالف "أسطول الحرية".

وكانت السفينة أبحرت من صقلية يوم الأحد الماضي، في مهمة تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، مع التوعية بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الفلسطيني.

وقال النشطاء إنهم يعتزمون الوصول إلى المياه الإقليمية لغزة اليوم الأحد.

ويشار إلى أن ريما حسن، وهي عضوة فرنسية في البرلمان الأوروبي من أصل فلسطيني، من بين آخرين على متن السفينة، وقد تم منعها من دخول إسرائيل بسبب معارضتها للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.