الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم - أول أيام التشريق- الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط إجراءات تنظيمية سهّلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات.

ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم، مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالاً لقوله تعالى: "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى".