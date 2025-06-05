بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة لأميركا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إعلانا يحظر دخول مواطني 12 دولة للولايات المتحدة قائلا إن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من "الإرهابيين الأجانب" والتهديدات الأمنية الأخرى.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة أطلقها ترامب على الهجرة في العام الجاري في مستهل ولايته الرئاسية الثانية. وشملت هذه الحملة ترحيل مئات الفنزويليين إلى السلفادور بعد الاشتباه في انتمائهم لعصابات وأيذا إجراءات لرفض تسجيل بعض الطلاب الأجانب وترحيل البعض الآخر.

والدول المشمولة في قرار الحظر الأحدث هي أفغانستان وميانمار وتشاد والكونجو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

ويفرض الإعلان أيضا قيودا بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

وقال ترامب في مقطع فيديو على منصة إكس "لن نسمح للأشخاص الذين يرغبون في إلحاق الأذى بنا بدخول بلادنا"، مضيفا أن القائمة يمكن مراجعتها لتضاف إليها دول أخرى.

ويسري الإعلان اعتبارا من التاسع من يونيو 2025 في الساعة 0401 بتوقيت جرينتش. وجاء في الأمر أن التأشيرات الصادرة قبل ذلك التاريخ لن تلغى.

وقال ترامب إن الدول الخاضعة للقيود الأشد صرامة جرى تحديدها على أن بها "وجودا واسع النطاق للإرهابيين"، فضلا عن أنها لا تتعاون في مجال أمن التأشيرات وتعاني عجزا في التحقق من هويات المسافرين وتفتقر لحفظ السجلات الخاصة بالتاريخ الجنائي وتسجل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "لا يمكن أن نسمح بهجرة مفتوحة من أي بلد حيث لا يمكننا إجراء تدقيق وفحص بشكل آمن وموثوق في أولئك الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة".