كارول ناوروتسكي يفوز بالانتخابات الرئاسية في بولندا

أعلنت السلطات البولندية، اليوم، فوز القومي، كارول ناوروتسكي، بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

وكان السباق على الرئاسة البولندية متقاربًا، لكن نتائج الفرز النهائية والرسمية، حسمت السباق لبلد محوري في الاتحاد الأوروبي، وبات ناوروتسكي رئيسا.

وفاز كارول (42 عامًا) في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في بولندا.

ووفقًا للنتائج، حصل المرشح على 50,89 في المائة، بينما حصل منافسه الليبرالي، رافال ترزاسكوفسكي، على 49,11 في المائة.

والرئيس الجديد مستقل في الأساس، لكن تم اختياره كمرشح من قبل حزب "PiS" القومي.

وكانت نسبة الإقبال على التصويت هائلة: إذ ذهب حوالي 72% من الناخبين المؤهلين إلى صناديق الاقتراع، وهو رقم قياسي بالنسبة للانتخابات الرئاسية في بولندا.