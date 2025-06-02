سلطان بروناي يغادر المستشفى

قال مكتب رئيس الوزراء في سلطنة بروناي إن سلطان البلاد، حسن البلقية، غادر المستشفى الذي كان يعالج به في ماليزيا، وأضاف المكتب أن السلطان، البالغ 78 عاماً، سيظل في ماليزيا لأيام عدة للراحة، بناء على نصيحة الأطباء قبل عودته إلى بروناي.

وكان السلطان نُقل إلى المعهد الوطني للقلب في كوالالمبور، بعد شعوره بإجهاد خلال قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الأسبوع الماضي، في العاصمة الماليزية، ولم يُعرف بعد موعد عودة السلطان إلى بروناي.

يذكر أن بروناي نالت في عهد السلطان البلقية استقلالها التام عن بريطانيا، عام 1984، وشهدت ارتفاعاً في مستويات المعيشة لتصبح من بين الأعلى في آسيا.