اليابان تدعو جامعاتها إلى قبول الطلاب الدارسين في أميركا

دعت الحكومة اليابانية الجامعات المحلية، أمس، إلى النظر في قبول الطلاب المسجلين في الكليات الأميركية بشكل مؤقت، بعد تحرك واشنطن نحو منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بجامعة هارفارد.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن هذه الخطوة جاءت لدعم الطلاب اليابانيين وغيرهم من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة، بعد أن قالت جامعة طوكيو، قبل يوم، إنها تدرس قبول الطلاب الأجانب من جامعة هارفارد إذا طالهم تأثير السياسة الأميركية.

وأفادت وزارة التعليم بأن منظمة خدمات الطلاب اليابانية، تخطط للإعلان عن موقف كل جامعة بشأن تقديم الدعم.

وقالت وزيرة التعليم اليابانية، توشيكو آبي، في مؤتمر صحافي، أمس: «نودّ العمل مع المؤسسات ذات الصلة، وبذل قصارى جهدنا لضمان تعليم الشباب ذوي الطموح والموهبة».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتخذت الخميس الماضي، خطوات لإنهاء إمكانية قبول جامعة هارفارد لطلاب أجانب، وإجبار الطلاب الحاليين على الانتقال منها أو فقدان وضعهم القانوني، من خلال اتخاذ قرار بإلغاء شهادة برنامج الطلاب وتبادل الزوار بالجامعة.

لكن من المتوقع أن يظل الطلاب الأجانب مسجلين في الجامعة، بموجب أمر قضائي مؤقت من محكمة محلية اتحادية أميركية، بينما تتم مراجعة قانونية قرار الحكومة الأميركية.

وبحسب وزارة التعليم اليابانية، يوجد حالياً 110 طلاب يابانيين، و150 باحثاً مسجلين في جامعة هارفارد.

وستقدم الوزارة خدمة استشارية على الموقع الإلكتروني لمنظمة الخدمات الطلابية اليابانية، للطلاب الذين يدرسون في الولايات المتحدة.