«إعلان بغداد» يطالب بوقف فوري للحرب على غزة

طالب "إعلان بغداد" الصادر عن القمة العربية الـ34، بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية ضد المدنيين ورفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد القادة العرب على دعم الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وعلى مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، ودعم خطة الإعمار العربية - الإسلامية، وإنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة، ورعاية الأيتام والمصابين.

و أكد "إعلان بغداد" رفضه محاولات تهويد القدس وأدان بشدة جميع الممارسات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، والتي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والحياة، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية والشرائع السماوية.

كما جدد دعمه لوحدة وسلامة وسيادة دول عربية تشهد أزمات داعين إلى حلول سياسية وحوار وطني شامل، ووقف التدخلات الخارجية.

وجدّد القادة العرب دعمهم الكامل لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودعا الإعلان إيران إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وفي الجانب التنموي، أقر الإعلان مبادرات إستراتيجية تشمل الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والتعليم الفني، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وفي ملف الأمن، شدد على رفض الإرهاب بكافة أشكاله، وضرورة التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، مرحبا بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في العراق.

كما عبّر عن دعمه للمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مثمّنا دور سلطنة عمان في تيسيرها.

ودعا إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.