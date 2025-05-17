قمة بغداد: العراق يطرح 18 مبادرة لتنشيط العمل العربي المشترك

أعلن العراق اليوم عن 18 مبادرة لتنشيط العمل العربي المشترك في القطاعات كافة.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة بلاده خلال القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد إلى أن في مقدمة هذه المبادرات "تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب".

وأعلن السوداني عن إسهام العراق بمبلغ 20 مليون دولار لإعمار غزة، ومبلغ 20 مليون دولار لإعمار لبنان.