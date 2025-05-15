أكثر من 100 قتيل في ضربات إسرائيلية في قطاع غزة منذ الفجر

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أكثر من 100 شخص على الأقل منذ فجر الخميس في غارات إسرائيلية متفرقة. وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل خمسة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية التي تواصل تنفيذ عمليات دهم، بعدما توعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الوصول إلى منفذي هجوم ليل الأربعاء أودى بحياة سيدة حامل.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "حصيلة الشهداء نتيجة القصف الاسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم وصل الى 103 شهداء"، مضيفا "ما زالت مجازر الاحتلال متواصلة... وعدد الشهداء في ازدياد".

وتحدث أمير صالحة (43 عاما) من منطقة تل الزعتر في شمال القطاع عن "قصف إسرائيلي عنيف ، نشعر بأن الخيمة ستطير من مكانها، قذائف الدبابة تضرب على مدار الساعة والمنطقة مكتظة بالسكان والخيام" التي نصبها النازحون في مناطق عدة.