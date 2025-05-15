ترامب يلمح إلى اتفاق نووي قريب مع إيران

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إلى أن اتفاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يكون وشيكا، وذلك في تصريحات أدلى بها في قطر، المحطة الثانية من جولته الخليجية.

وقال ترامب في كلمة صباح الخميس "أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق مع إيران دون الحاجة للقيام بذلك (في إشارة إلى العمل العسكري).

وزار ترامب الخميس قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وكان في انتظاره حشد من الجنود الأميركيين على المدرجات وخلفهم لافتة كبيرة كُتب عليها "السلام من خلال القوة".

وخلال مخاطبته لهم، أكّد ترامب أن أولويته "إنهاء النزاعات لا إشعالها"، مضيفا "لن أتردد أبدا في استخدام القوة الأميركية إذا لزم الأمر للدفاع عن الولايات المتحدة أو شركائنا".