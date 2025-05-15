ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العُدَيد الجوية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إن قطر ستستثمر عشرة مليارات دولار في الأعوام المقبلة في قاعدة العُدَيد الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

وذكر، في كلمة ألقاها أمام القوات الأميركية في القاعدة خلال جولته في الخليج، أن قيمة المشتريات الدفاعية القطرية من الاتفاقات التي أبرمتها أميركا أمس الأربعاء تبلغ 42 مليار دولار.

وشهدت جولة ترامب بالخليج توقيع سلسلة من الاتفاقيات التجارية، تضمنت صفقة مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينج عريضة البدن والتزاما بقيمة 600 مليار دولار من السعودية للاستثمار في الولايات المتحدة و142 مليار دولار في مبيعات الأسلحة الأميركية للرياض.

وشهدت الزيارة أيضا زخما دبلوماسيا. وأعلن ترامب بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء عزم الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سورية، والتقى لاحقا بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.