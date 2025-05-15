ترامب: سنتوجه إلى دولة يقودها رجل رائع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتوجه، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد خلال مقابلة تلفزيونية، قائلا: "سنتوجه إلى دولة الإمارات، بعد قليل، وهي دولة بقيادة رجل رائع، ولديهم الكثير في القادة الرائعين والموهوبين في هذه المنطقة من حول العالم".

وسيصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ظهر اليوم، إلى دولة الإمارات ضمن جولته الخليجية، بعد محطتي المملكة العربية السعودية وقطر .