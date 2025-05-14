خالد بن محمد بن زايد يغادر الرياض بعد مشاركته في القمة الخليجية – الأميركية

غادر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الرياض بعد أن ترأس سموّه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الخليجية – الأميركية، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

ورافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وفد ضم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ويوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وسيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي .