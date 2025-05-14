دونالد ترامب يغادر السعودية في طريقه إلى قطر

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، العاصمة السعودية الرياض ، حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مودعيه، وذلك إثر اختتام أعمال القمة الخليجية الأميركية.

وفي طريق رحلته أشار الرئيس الأميركي إلى إحتمال ان يزور تركيا في حال سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إليها لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في الطائرة الرئاسية في طريقه من السعودية إلى قطر، "أعلم أنه يرغب في وجودي هناك، وهذا احتمال وارد. إذا كان بإمكاننا إنهاء الحرب، سأفكر في ذلك".