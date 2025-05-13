قائمة غداء ترامب في الرياض.. والاستقبال بدأ بالقهوة السعودية

بعد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه،بدأت مراسم استقبال ترامب، في مطار الملك خالد الدولي حيث قدمت له القهوة السعودية، يعكس حفاوة الاستقبال في المملكة.

وظهر في مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية السعودية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترامب يتناولان القهوة السعودية خلال استراحة قصيرة بصالة التشريفات في مطار الملك خالد الدولي.

وعن الغداء للرئيس الأميركي والوفد المرافق في قصر اليمامة، وحسب قائمة الطعام المتداولة فإن المقبلات كانت عبارة عن لحم الميسو الذي يٌقدم مع الخضراوات واللحم المقدد.

والطبق الرئيس هو لحم أبقار الأنغوس المشوي، ويٌقدم مع البطاطس وسلطة الأعشاب.

أما الحلويات فكانت بارفيه زيت الزيتون البكر وسلطة الفراولة.