بنغلاديش تحظر حزب رئيسة الوزراء السابقة

حظرت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش حزب «رابطة عوامي»، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وفق مسؤولين، بانتظار محاكمتها بتهم ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، خلال قمعها الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بها، العام الماضي.

وقال المستشار القانوني للحكومة، آصف نزرول: «تقرر حظر أنشطة (رابطة عوامي)، بما فيها الفضاء الإلكتروني، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حتى تنتهي محاكمة (رابطة عوامي) وقادته».

ولاتزال الشيخة حسينة بمنفاها الاختياري في الهند، وقد أصدرت سلطات دكا الجديدة مذكرة اعتقال ضدها بتهم ارتكاب «مذابح وقتل وجرائم ضد الإنسانية».