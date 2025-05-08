ترامب يعلن عن اتفاق تجاري تاريخي مع المملكة المتحدة

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا يمثل أول اختراق في حرب الرسوم الجمركية التي هزت العالم.

وقال ترامب في اتصال هاتفي من المكتب البيضوي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الاتفاق سيكون الأول من بين اتفاقات ستلي مع دول أخرى.

ومن شأن الاتفاق أن يخفض الرسوم الجمركية على الصلب والسيارات البريطانية، لكن الضريبة الأساسية البالغة 10% على السلع البريطانية ستبقى قائمة.

وفي المقابل، ستفتح بريطانيا أسواقها أمام لحوم البقر ومنتجات المزارع الأميركية على الرغم من مخاوف المستهلكين بشأن جودتها.

وقال ترامب في البيت الأبيض "أعلن بحماسة أننا توصلنا إلى اتفاق تجاري تاريخي مع المملكة المتحدة".

أضاف "الاتفاق يتضمن زيادة في فتح الأسواق أمام صادرات أميركية بمليارات الدولارات، وخصوصا في مجال الزراعة".

وقال ستارمر إن هذا اليوم كان "يوما تاريخيا مذهلا حقا"، مشيرا إلى أنه تزامن مع الذكرى الثمانين ل"يوم النصر" للحلفاء، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

ويخفض الاتفاق التجاري الرسوم الجمركية على صادرات السيارات البريطانية من 27,5 إلى 10%.

أضاف ستارمر خلال زيارة لمصنع جاكوار لاند روفر في منطقة ميدلاندز بوسط بريطانيا "هذا خفض هائل ومهم".

وقال الجانبان إنه سيكون هناك مزيد من المفاوضات بشأن اتفاق أكثر شمولا، لكن ترامب نفى المبالغة في تقدير أهمية الاتفاق.