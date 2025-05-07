كارني بشكل مازح لا لبس فيه لترامب: كندا لن تكون "أبدا" للبيع

رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشكل مازح، ولكن لا لبس فيه، أي طموحات إقليمية من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة إلى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وقال كارني لترامب في المكتب البيضاوي: "كما تعلم، من العقارات، هناك بعض الأماكن التي لا تطرح للبيع أبدا".

وتابع "نحن نجلس في أحد هذه الأماكن الآن. أنت تعرف قصر باكنجهام الذي زرته أيضا". وتدخل ترامب قائلا "هذا صحيح".

ثم أوضح كارني أن نفس الشيء ينطبق على كندا: "إنها ليست للبيع، ولن تكون أبدا للبيع".

وأضاف رئيس الوزراء "لكن الفرصة توجد في الشراكة وما يمكننا أن نبنيه معا".

ورد ترامب مبتسما: "لا تقل أبدا"، وعندها ابتسم كارني للصحافيين في الغرفة.

وفاز كارني بمنصب رئيس الوزراء عن طريق تعهده بمواجهة العدوان المتزايد من قبل ترامب.

يشار إلى أن ترامب هدد مرارا بضم كندا كولاية أميركية رقم 51. كما فرض رسوما جمركية مرتفعة على الدولة المجاورة التي تعتمد اقتصاديا بشكل كبير على علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة. وأثارت تصريحات ترامب بشأن الضم غضبا واسعا. غير أن ترامب أوضح أن استخدام القوة العسكرية " لعملية الضم ليس خيارا مطروحا بالنسبة له.