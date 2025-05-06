الكويت.. تحديث إجراءات الحصول على التأشيرة الإلكترونية لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي

قامت الكويت بتحديث وتوضيح قواعد الأهلية لنظام التأشيرة الإلكترونية (التأشيرة الإلكترونية)، مما يوسع نطاق وصول المؤهلين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث إجراءات الهجرة مع الحفاظ على الضمانات الأمنية والتنظيمية.

وبموجب الإجراءات التوجيهية الجديدة، يمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الكويت الإلكترونية، شريطة أن يستوفوا معايير محددة أبرزها:

يحملون إقامة سارية المفعول في دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من ستة أشهر

امتلاك جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول

ألا يكون القادم للبلاد من حملة وثائق السفر وتذاكر المرور بكافة أنواعها.

ألا يكون القادم للبلاد مسجلا بشأنه أية قيود أمنية تحول دون دخول البلاد أو الخروج منها.

حضور المتقدم الرئيسي "الكفيل" مع المرافقين.

كما يشترط أن يكون مقدم الطلب يعمل بإحدى المهن المذكورة أدناه بالإقامة الخليجية:

الأطباء

المهندسون

المحامون

المدرسون

المستشارون

القضاة وأعضاء النيابة العامة

الأساتذة الجامعين

الصحفيون والاعلاميون

الطيارون

محلل النظم ومبرمجي كمبيوتر

رجال الأعمال

أعضاء السلك الدبلوماسي

أصحاب ومدراء ومندوبي الشركات والمؤسسات التجارية

تأشيرة الدخول للسياحة صالحة لدخول دولة الكويت خلال شهر من إصدارها لسفرة واحدة، وتجيز لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد بحد أقصى ٣ أشهر من تاريخ الدخول وعليه مغادرة البلاد قبل انتهاء هذه المدة ويحظر على حاملها العمل داخل البلاد وفي حاله مخالفته يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وقد تصل إلى منعه من الحصول على تأشيرات.

من هم غير المؤهلين للحصول على تأشيرة الكويت الإلكترونية؟

تحتفظ الكويت باستثناءات لمواطني دول عدة: مواطني أفغانستان وبنغلاديش وإيران والعراق وباكستان وباكستان واليمن غير مؤهلين للحصول على التأشيرة الإلكترونية ويجب عليهم التقدم شخصياً في سفارة أو قنصلية الكويت في بلد إقامتهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

التأشيرة عند الوصول

يمكن لمواطني 53 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى، الحصول على تأشيرة زيارة عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي.

متطلبات الحصول على التأشيرة عند الوصول:

جواز سفر ساري المفعول (ستة أشهر على الأقل)

تذكرة العودة

عنوان الإقامة المسجل في مكتب التأشيرات

أما عملية تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية للوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي، فيتم تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية للكويت بالكامل عبر الإنترنت وعادةً ما تتم معالجتها في غضون يوم إلى 3 أيام عمل.

يجب على المتقدمين تحميل ما يلي:

صفحة البيانات الحيوية لجواز السفر (نسخة رقمية)

إثبات إقامة خليجي ساري المفعول

تذكرة العودة

صورة شخصية حديثة بحجم صورة جواز السفر

تفاصيل الإقامة

إثبات المهنة (إن أمكن)

بمجرد الموافقة، يتم إرسال التأشيرة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني. ويجب على المسافرين طباعة نسخة منها وحملها عند الدخول.