الرئيس السوري يستقبل وليد جنبلاط في قصر الشعب بدمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في قصر الشعب بدمشق.

وقالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني استقبلا وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي .

وتأتي زيارة جنبلاط إلى دمشق بعد يوم من توصل زعماء الطائفة الدرزية إلى اتفاق لتسليم السلاح وانتشار الأمن العام عقب وقف إطلاق النار في منطقتي جرمانا وصحنايا قرب دمشق.

وهذه الزيارة هي الثانية للزعيم جنبلاط الى دمشق منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من شهر ديسمبر 2024.