إسرائيل: قصفنا محيط قصر الرئاسة في دمشق

قصفت إسرائيل هدفا قريبا من القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، في أوضح إشارة حتى الآن على عدائها للسلطات السورية الجديدة وعلى استعدادها لتصعيد العمل العسكري بذريعة حماية الأقلية الدرزية في سورية.

وصعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في سورية منذ أن أطاحت المعارضة ببشار الأسد في ديسمبر وقصفت مناطق في جميع أنحاء البلاد وأدخلت قوات برية إلى الجنوب الغربي.

وقال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم إنه قصف المنطقة "المجاورة" لقصر الرئاسة في دمشق، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

ولم تدل السلطات السورية بأي تعليق، كما لم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر بشرية.

وقال مسؤول سوري لرويترز إن الهدف يبعد مئة متر تقريبا إلى الشرق من محيط القصر.

وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس "هذه رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز".