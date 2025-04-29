الأردن يعدل اشتراطات دخول السوريين إلى أراضيه

قررت وزارة الداخلية في الأردن السماح لأساتذة الجامعات والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى المملكة دون موافقة مسبقة، بشرط إبراز شهادة إثبات طالب وعدم وجود موانع أمنية، مع استمرار شرط الموافقة المسبقة للطلبة القادمين من سورية والحاصلين على قبولات جديدة

كما قررت الوزارة السماح للسوريين الحاصلين على سجلات تجارية ورخص مهن سارية في الأردن، وكذلك مالكي العقارات التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار، بالذهاب والعودة إلى سورية دون الحاجة لموافقة مسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية، مع استمرار اشتراط الموافقة لمن لم يسبق لهم دخول المملكة.