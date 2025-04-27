علاء مبارك يعلق على تصريحات ترامب: "أخرك باب المندب"

عقّب علاء، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قناة السويس وإلغاء الرسوم التي تفرض على السفن الأمريكية، سواء العسكرية أو التجارية.

وقال علاء في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "يجب ده ايه يا جدع انت ! وتمر على فين يا فخامة الرئيس ده اخرك اليومين دول باب المندب وترجع تاني.. يجب دفع الرسوم زيك زي غيرك اعقل كده يا أبو حنان وكفاية هرتلة وحباة الغالية".

تصريح ترامب الذي أثار الجدل جاء بتدوينة على صفحته بمنصة "تروث سوشيال"، قال فيها: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو "التعامل فورًا مع هذا الوضع".

وتأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي يواصل فيه تهديده باستعادة قناة بنما، متهمًا إياها بفرض "رسوم باهظة" على الولايات المتحدة لاستخدامها.

افتُتحت قناة بنما، التي بنتها الولايات المتحدة، عام 1914، وظلت تحت سيطرة الولايات المتحدة حتى اتفاقية عام 1977 التي نصت على تسليمها في نهاية المطاف إلى بنما. وظلت القناة تُشغّل بشكل مشترك من قِبل البلدين حتى استعادت الحكومة البنمية السيطرة الكاملة عليها بعد عام 1999.