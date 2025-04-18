الاستخبارات الأمريكية تفرج عن 10 آلاف صفحة حول قضية اغتيال كينيدي

ذكرت وكالة "أ ب" أنه تم الكشف عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت إف. كينيدي عام 1968، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بدأت وكالة الاستخبارات الاستخبارات الوطنية الأمريكية (DNI)، اليوم، 18 أبريل، وبتنفيذ تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفتح السجلات الحكومية المتعلقة باغتيال شخصيات أمريكية بارزة، حيث تم نشر مجموعة ملفات مرتبطة باغتيال السيناتور روبرت إف. كينيدي أولا، وذلك وفق لما ذكر على الموقع الرسمي لمديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد.

وجاء في بيان الوكالة: "ابتداء من اليوم، أصبح الجزء الأول من ملفات روبرت إف. كينيدي، التي كانت محفوظة سابقا في أرشيف السجلات الوطنية، متاحا الآن عبر الإنترنت..."

كما أشار المصدر إلى أن هذا الملف يتألف من حوالي 10,000 صفحة من السجلات التي كانت سرية سابقا، والتي سيتم نشرها مع حد أدنى من التعديلات لأسباب تتعلق بالخصوصية — بما في ذلك تعديلات على أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام الهوية الضريبية.