عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لقطاع غزة

سقط عشرات المواطنين الفلسطينيين بين شهيد وجريح إثر قصف الطائرات الإسرائيلية اليوم مناطق متعددة بقطاع غزة.

وذكرت مصادرطبية في غزة أن المناطق المستهدفة شملت خيام النازحين في نهاية شارع الإسطبل بمواصي خانيونس وشمالها الشرقي ومخيم جباليا شمالي القطاع وبيت لاهيا وحي التفاح شرقي مدينة غزة وجنوب منطقة البركة بدير البلح والنصيرات.

على صعيد متصل أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد المعتقل مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من قرية أوصرين جنوب نابلس في مستشفى (سوروكا) الليلة الماضية.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم أن عديلي كان محكوما بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر وكان من المقرر الإفراج عنه بعد ثلاثة أيام .

من ناحية أخرى قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه منذ بدء الحرب قبل عام ونصف، منعت السلطات الإسرائيلية دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل ما يغذي الدعاية والتضليل الإعلامي مشيرا إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يواصلون عملهم البطولي ويدفعون ثمنا باهظا في ظل استشهاد 170 منهم حتى الآن" مشيرا إلى أن التدفق الحر للمعلومات والتقارير المستقلة يعد أمرا أساسيا للحقائق والمساءلة أثناء النزاعات وغزة لا ينبغي أن تكون استثناء لقد حان الوقت لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى القطاع".

فيما كشفت بيانات أممية حديثة أن قنبلة واحدة من بين كل عشر قنابل أطلقتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب لم تنفجر مما يشكل تهديداً مستمراً لحياة السكان خاصة في ظل الكثافة السكانية العالية وعودة بعض العائلات إلى مناطق مدمّرة.

وأوضحت دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام (UNMAS) أن هذه القنابل غير المنفجرة تتسبب في حوادث مأساوية مشيرة إلى استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصاً وإصابة 162 آخرين معظمهم من المدنيين، بسبب انفجار هذه الذخائر خلال تواجدهم في منازلهم أو محاولتهم إزالة الأنقاض.

وأشار مسؤولو الإغاثة الإنسانية إلى أن الجهود الدولية المبذولة لإزالة هذه القنابل أثناء فترات الهدوء تُواجه عوائق كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية التي تعرقل دخول الفرق المختصة والمعدات اللازمة إلى داخل القطاع.