المفوض السامي لشؤون اللاجئين: حرب السودان تخلق أسوأ أزمة نزوح في العالم

أكد فيليبو جراندى المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن الحرب الدائرة في السودان قد تسببت في ما يوصف الآن بأسوأ أزمة إنسانية ونزوح قسري على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني يتفاقم بشكل خطير نتيجة للتخفيضات الحادة في حجم المساعدات الدولية المقدمة.

وقال جراندى، في تصريحات اليوم الثلاثاء في جنيف عقب عودته من زيارة قام بها إلى تشاد للوقوف على أحوال اللاجئين السودانيين والبالغ عددهم حوالي مليون لاجئ، إن المدنيين السودانيين عالقون في خضم الصراع، ويواجهون تجاهلا ملحوظا من المجتمع الدولي الذي لم يظهر خلال العامين الماضيين اهتماما يذكر باحلال السلام في السودان أو إغاثة جيرانه.

ولفت إلى ان المفوضية ستواجه صعوبات جمة في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية بسبب النقص الحاد في التمويل المتاح، ورأى أن العالم قد أدار ظهره إلى حد كبير أيضا للدول والمجتمعات التي استقبلت هذا العدد الهائل من اللاجئين.

وحذر المفوض السامي من أن استقرار المنطقة بأسرها بات مهددا بشكل حقيق، مشددا على الحاجة الملحة ليس فقط لتوفير الحماية الإنسانية العاجلة، بل أيضا لتقديم مساعدات تنموية مستدامة تمكن الحكومات المضيفة من توفير مستقبل أفضل للاجئين وشعوبها.

واختتم جراندى تصريحه بالتأكيد على أن العالم لم يعد بامكانه تجاهل هذه الحالة الطارئة، وأنه يجب بذل قصارى الجهود لإحلال السلام في السودان.