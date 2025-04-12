واشنطن: ترامب متفائل بشأن التوصل لاتفاق مع بكين

أعلنت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت ،الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي أن "الرئيس أوضح بشكل تام أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين".

فيما أردفت أنه "إذا استمرت الصين في الرد، فلن يكون ذلك في صالحها"، وفق "رويترز".

وبوقت سابق اليوم، ردت بكين على إعلان البيت الأبيض أمس رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%.

حيث أعلنت وزارة المالية الصينية رفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأميركية من 84% إلى 125%.

كما أوضحت أن تلك الرسوم ستطبق اعتباراً من الغد. وشدد وزير المالية على أن بلاده ستقاتل حتى النهاية إذا أصرت واشنطن على مواصلة انتهاك مصالحها.