بعد مناقشات لـ 4 ساعات.. انتهاء اللقاء بين بوتين ومبعوث ترامب

انتهى لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف عقد في سان بطرسبرغ، وقد استمرت المناقشات أكثر من أربع ساعات وتناولت خصوصا ملف أوكرانيا، وفق ما أفادت الجمعة وكالات أنباء روسية.

وفقا لوكالة ريا نوفوستي الحكومية، استمرت المحادثات أربع ساعات وثلاثين دقيقة. وأفاد مراسل صحيفة إزفيستيا على تلغرام بأن الوفدين غادرا المكتبة الرئاسية حيث عقد الاجتماع.