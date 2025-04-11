ترامب: جميع الخيارات مطروحة بشأن برنامج إيران النووي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تعلم إيران أن "جميع الخيارات مطروحة" لمنعها من تطوير أسلحة نووية، وذلك قبل المحادثات المقررة غدا السبت بين الوفدين الأميركي والإيراني.

وأضافت "هدف ترامب النهائي هو ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي"، وأن ترامب يؤمن بالدبلوماسية.

ومضت قائلة "لكنه يوضح للإيرانيين ولفريقه للأمن القومي أن جميع الخيارات مطروحة وأن على إيران اتخاذ خيار: فإما الموافقة على طلب الرئيس ترامب، أو تحمل عواقب وخيمة، وهذا ما يشعر به الرئيس. إنه متمسك بهذا الرأي بشدة".

من جهة أخرى قال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب "متفائل" بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، رغم فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية متبادلة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت للصحافيين "لقد أوضح الرئيس أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين"، مضيفة "إنه متفائل".

وقال البيت الأبيض: ترامب يأمل وجود مزيد من الاتفاقات بشأن الرسوم قبل انقضاء مهلة التسعين يوما.

على صعيد آخر قال البيت الأبيض أن ترامب يخضع حاليا لفحوص طبية وأشعة، وقال أن الرئيس الأميركي سيزور السعودية وربما سيتوجه إلى دول أكثر.