ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو ، مضيفا أن بعض دول الشرق الأوسط قد تعترف بدورها بإسرائيل.

وقال خلال مقابلة على قناة فرانس 5 "علينا أن نتحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وسنفعل ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة. لا أفعل ذلك لإرضاء أحد. سأفعله لأنه سيكون مناسبا في وقت ما".

وأضاف "ولأنني أيضا أرغب في المشاركة في جهود جماعية تمكن المدافعين عن فلسطين من الاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو أمر لا يفعله الكثيرون منهم".

وحصلت الدولة الفلسطينية على اعتراف ما يقرب من 150 دولة رغم أن معظم القوى الغربية الكبرى لم تتخذ تلك الخطوة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

وقال ماكرون "نستهدف تنظيم مؤتمر في يونيو بالتعاون مع السعودية لنتمكن من وضع اللمسات النهائية على التحرك نحو اعتراف متبادل من عدة دول".