شهداء بالعشرات وتكثيف للغارات على غزة وهدم المنازل في الضفة

واصلت طائرات القوات الاسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ 22 من عودة الحرب.

وقالت مصادر طبية ان نحو ستين مواطنا استشهدوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجدّت القوات الاسرائيلية القصف المدفعي الإسرائيلي والجوي وعمليات نسف المنازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فيما واصلت تدمير المنازل القريبة من محور موراج بين مدينتي رفح وخان يونس .

من جهة أخرى هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 7 منازل مأهولة وصالة أفراح في سلفيت، وبيت لحم، ورام الله، والخليل، ونابلس بالضفة الغربية فيما أقدم مستعمرون، فجر اليوم، على إحراق صالة أفراح تقع بين بلدتي سنيريا وبديا غرب سلفيت، وخطّوا على جدرانها شعارات عنصرية ومعادية للعرب.

كما واصلت تنفيذ عمليات الاعتقال بحق المواطنين في الضفة حيث شنت صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت (35) مواطنًا على الأقل.