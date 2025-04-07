العاهل الأردني يصل القاهرة للمشاركة قمة ثلاثية مع السيسي وماكرون

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الاثنين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على رأس وفد في زيارة قصيرة لمصر يشارك خلالها في قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث أحدث المستجدات في المنطقة.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في وقت سابق اليوم في بيان إعلامي إن القمة الثلاثية تهدف إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعلن الرئيس الفرنسي خلال زيارته للقاهرة إنه يرفض "بشدة التهجير القسري للسكان أو أي عملية ضم سواء في غزة أو في الضفة الغربية".

وأكد ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري أن ذلك سيكون "انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة برمتها بما في ذلك أمن إسرائيل".