كييف تعتزم إرسال وفد إلى واشنطن لإجراء محادثات حول مسودة اتفاق جديدة بشأن المعادن

أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أن كييف تعتزم إرسال فريق إلى واشنطن الأسبوع القادم لبدء مفاوضات حول اتفاق جديد مع الولايات المتحدة بشأن الموارد المعدنية بأوكرانيا.

وقالت سفيريدينكو أمس السبت خلال زيارة إلى شمالي أوكرانيا أن "مسودة الاتفاق الجديدة المقدمة من الولايات المتحدة تظهر أن النية لإنشاء صندوق أو إقامة استثمار مشترك لا تزال قائمة".

وأضافت: "ما لدينا الآن هو وثيقة تعكس موقف الفريق القانوني لوزارة الخزانة الأمريكية. وهذه ليست النسخة النهائية، وليست موقفا مشتركا."

ومن المقرر أن يضم الوفد من كييف ممثلين عن وزارات الاقتصاد والشؤون الخارجية والعدل والمالية.

ووفقا للوثيقة المسربة، فإن المسودة الجديدة تشمل ليس فقط المعادن النادرة، بل أيضا الغاز والنفط. ومع ذلك، التزم المسؤولون الأوكرانيون الحذر في التعليق على محتويات المسودة، مؤكدين أنها تعكس حاليا موقف طرف واحد فقط.

وقد أدت المفاوضات طويلة الأمد بشأن التوصل لاتفاق بخصوص المعادن بالفعل إلى توتر العلاقات بين كييف وواشنطن.

وكان الطرفان يستعدان في فبراير لتوقيع اتفاق إطار، لكن الخطة تعثرت بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، من جهة والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من جهة أخرى وبعد تسريب مسودة الاتفاق الجديدة من جانب بعض أعضاء البرلمان الأوكراني، انتقدها معارضون واعتبروها محاولة لتجريد كييف من سيطرتها على مواردها الطبيعية وبنيتها التحتية.