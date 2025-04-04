رئيس الشاباك: نتانياهو طلب مني التأثير على القضاة لتأجيل محاكمته

كتب رئيس الشاباك (الأمن الداخلي الاسرائيلي) رونين بار في رسالة نشرت الجمعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.

وكتب بار في الرسالة الموجهة الى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر 2024، طلب مني رئيس الوزراء مراراً الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقادا مستمرا لجلسات محاكمته جنائياً".