زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة جزر تونغا وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات منطقة تقع على بعد 132 كم جنوب شرق بانغاي في تونغا الأحد، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وتم تحديد مركز الزلزال، الواقع على عمق 55.0 كم، بشكل مبدئي، عند التقاء خط العرض 20.60 درجة جنوبا وخط الطول 173.40 درجة غربا.

وقال النظام الأميركي للتحذير من تسونامي إن «موجات تسونامي خطيرة ناتجة من هذا الزلزال يمكن أن تحصل ضمن شعاع 300 كم حول مركز الزلزال على طول سواحل تونغا».