بيانات سرية لمستشاري ترامب تباع على الإنترنت

أصبحت البيانات الشخصية لبعض كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما فيها أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وكلمات مرورها، متاحة على الإنترنت.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، تضمنت قائمة المتأثرين من التسريب مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد.

وأكدت الصحيفة العثور على هذه المعلومات عبر خدمات البحث التجارية وقواعد البيانات المخترقة، مشيرة إلى أن معظم أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لا تزال قيد الاستخدام.

وقالت إن العديد منها مرتبط بحسابات على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" و"لينكد إن"، بالإضافة إلى خدمة التخزين السحابي "Dropbox" وتطبيقات أخرى.

علاوة على ذلك، يمكن العثور على ملفات تعريف في تطبيقي المراسلة "واتساب" و"سيغنال" المرتبطة بأرقام الهواتف المسربة. وأثار الكشف ضجة سياسية كبيرة وسط دعوات لاستقالة مسؤولين كبار.

وتزامن هذا مع فضيحة تسريب معلومات سرية بخصوص الضربة الأمريكية على جماعة "أنصار الله" في اليمن، بمشاركة نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية. وحذر الخبراء من تعرض أجهزة المسؤولين لبرامج تجسس بسبب هذه التسريبات.