15 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للمعارضة التركية

أعلنت بلدية اسطنبول أن 15 مليون ناخب شاركوا الأحد في الانتخابات التمهيدية الرمزية التي نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض والذي ينتمي إليه رئيس بلدية المدينة أكرم إمام اوغلو رغم توقيفه.

وقالت البلدية "من أصل 15 مليون صوت، عبر (اصحاب) 13 مليونا و211 ألف صوت عن تضامنهم" مع إمام اوغلو الذي كان سيعلن الأحد مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028.

ومن السجن المحتجز فيه في غرب اسطنبول، رحّب إمام أوغلو بالأنباء الواردة والتي قال إنّها جعلته "سعيدا للغاية".